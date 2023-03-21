Россияне атаковали Одессу ракетами: подробности (видео)

Местные власти сообщили, что в Одесской области работает ПВО

Вечером 21 марта на юге Украины в Одессе прозвучали взрывы, есть информация о запуске дронов-камикадзе "Шахед". Российские паблики сообщают, что это "акт возмездия" за удар ВСУ по Джанкою вечером 20 марта.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале подтвердил информацию и призвал жителей Одессы и области не выходить из укрытий. Одесситов предупреждают о работе вражеской тактической авиации.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 19:30, а первые сообщения о звуках взрывов появились примерно в 19:40. В местных пабликах сообщают о том, что российские ракеты летят в сторону Одессы, Затоки, Тузлы, Беляевки и других населенных пунктов в области. Местные жители сообщают, что в некоторых районах города были слышны взрывы — предварительно это работа ПВО. Информации о попаданиях сейчас нет. Сергей Братчук призывает одесситов соблюдать правила безопасности и доверять официальным источникам информации.

В российских пабликах заявили, что удары по Одессе и области — это "акт возмездия". Целью якобы стал аэродром "Школьный" на котором даже зафиксированы "прилеты". Подтверждают россияне и запуск дронов-камикадзе.

"Также в сторону Украины сейчас летят наши дроны-камикадзе "Шахид/Герань", — пишут в пророссийских пабликах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские партизаны взяли на себя ответственность за подрыв здания ФСБ в Ростове. Также они рассказали, в сколько им обошлась диверсия.