Счет идет на десятки: число стран, готовых покупать боеприпасы для Украины, растет

В рамках проекта Украина получит около миллиона 155-мм снарядов

20 европейских стран присоединились к соглашению, в рамках которого будут осуществляться закупки 155-мм снарядов на нужды ВСУ.

Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом, Киев и Вильнюс согласовали дальнейшие шаги дальнейшие шаги, по ускорению передачи боеприпасов Украине.

Министр отметил, что Украина высоко ценит европейскую инициативу по совместному производству артиллерийских снарядов, а также добавил, что на сегодняшний день к ней присоединились 19 стран ЕС и Норвегия, которая не является его членом.

"То есть, 20 стран, которые будут задействованы в той или иной форме в совместное производство чрезвычайно необходимого Украине боеприпаса 155 калибра", — сказал Кулеба.

По его словам, эта инициатива поможет сделать помощь "действительно стратегической".

Как сообщалось ранее, 20 марта ЕС согласовал план поставок снарядов на нужды Вооруженных сил Украины на сумму в 2 миллиарда евро, что подразумевает закупку около миллиона артиллерийских боеприпасов.

Ожидается, что первые заказы на новые поставки снарядов смогут сделать уже до начала мая. В ЕС понимают, что на данном этапе войны артиллерия играет важнейшую роль, а поэтому необходимо стабильно снабжать ВСУ боеприпасами.