ЕС собирается увеличить объемы поставок снарядов в Украину: подготовлен план
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На достижение цели хотят выделить 2 миллиарда евро
Во время неформальной встречи министров обороны ЕС был поддержан план по увеличению поставок боеприпасов в Украину, чтобы нивелировать влияние "снарядного голода".
Как информирует DW, об этом на итоговой пресс-конференции сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель представил свой план на 2 миллиарда евро, который состоит из трех пунктов:
- выделить миллиард евро на восстановление национальных резервов тех стран, которые поставляют снаряды Украине;
- выработать общий подход по закупкам снарядов на нужды стран-членов ЕС и на поставки ВСУ в среднесрочной перспективе;
- нарастить мощность оборонной промышленности для покрытия нужд своих армий;
"Мы живем во время войны и нам нужен военный менталитет. Нам придется говорить о боеприпасах, потому что в Украине продолжает бушевать война", — отметил Боррель.
Детали плана должны быть проработаны в течение двух недель, однако отмечается, что в целом министры обороны всех стран ЕС его поддержали.
Как сообщалось ранее, Украина обратилась к странам-членам Европейского союза с запросом на поставку 250 тысяч боеприпасов для артиллерии в месяц.