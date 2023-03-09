ЕС собирается увеличить объемы поставок снарядов в Украину: подготовлен план

На достижение цели хотят выделить 2 миллиарда евро

Во время неформальной встречи министров обороны ЕС был поддержан план по увеличению поставок боеприпасов в Украину, чтобы нивелировать влияние "снарядного голода".

Как информирует DW, об этом на итоговой пресс-конференции сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель представил свой план на 2 миллиарда евро, который состоит из трех пунктов:

выделить миллиард евро на восстановление национальных резервов тех стран, которые поставляют снаряды Украине;

выработать общий подход по закупкам снарядов на нужды стран-членов ЕС и на поставки ВСУ в среднесрочной перспективе;

нарастить мощность оборонной промышленности для покрытия нужд своих армий;

"Мы живем во время войны и нам нужен военный менталитет. Нам придется говорить о боеприпасах, потому что в Украине продолжает бушевать война", — отметил Боррель.

Детали плана должны быть проработаны в течение двух недель, однако отмечается, что в целом министры обороны всех стран ЕС его поддержали.

Как сообщалось ранее, Украина обратилась к странам-членам Европейского союза с запросом на поставку 250 тысяч боеприпасов для артиллерии в месяц.