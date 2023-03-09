ЄС збирається збільшити обсяги постачання снарядів в Україну: підготовлено план
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На досягнення мети хочуть виділити 2 мільярди євро
Під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС було підтримано план щодо збільшення постачання боєприпасів в Україну, щоб нівелювати вплив "снарядного голоду".
Як інформує DW, про це на підсумковій пресконференції повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Боррель представив свій план на 2 мільярди євро, що складається із трьох пунктів:
- виділити мільярд євро на відновлення національних резервів тих країн, що постачають снаряди Україні;
- виробити загальний підхід щодо закупівлі снарядів на потреби країн-членів ЄС та на постачання ЗСУ у середньостроковій перспективі;
- наростити потужність оборонної промисловості покриття потреб своїх армій;
"Ми живемо під час війни і нам потрібен військовий менталітет. Нам доведеться говорити про боєприпаси, тому що в Україні продовжує вирувати війна", — зазначив Боррель.
Деталі плану мають бути опрацьовані протягом двох тижнів, проте зазначається, що загалом міністри оборони всіх країн ЄС підтримали його.
Як повідомлялося раніше, Україна звернулася до країн-членів Європейського Союзу із запитом на постачання 250 тисяч боєприпасів для артилерії на місяць.