ЄС збирається збільшити обсяги постачання снарядів в Україну: підготовлено план

На досягнення мети хочуть виділити 2 мільярди євро

Під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС було підтримано план щодо збільшення постачання боєприпасів в Україну, щоб нівелювати вплив "снарядного голоду".

Як інформує DW, про це на підсумковій пресконференції повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель представив свій план на 2 мільярди євро, що складається із трьох пунктів:

виділити мільярд євро на відновлення національних резервів тих країн, що постачають снаряди Україні;

виробити загальний підхід щодо закупівлі снарядів на потреби країн-членів ЄС та на постачання ЗСУ у середньостроковій перспективі;

наростити потужність оборонної промисловості покриття потреб своїх армій;

"Ми живемо під час війни і нам потрібен військовий менталітет. Нам доведеться говорити про боєприпаси, тому що в Україні продовжує вирувати війна", — зазначив Боррель.

Деталі плану мають бути опрацьовані протягом двох тижнів, проте зазначається, що загалом міністри оборони всіх країн ЄС підтримали його.

Як повідомлялося раніше, Україна звернулася до країн-членів Європейського Союзу із запитом на постачання 250 тисяч боєприпасів для артилерії на місяць.