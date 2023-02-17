Результат війни вирішать у цехах заводів: яка зброя принесе Україні перемогу

Естонія запропонувала вихід

Останнім часом дедалі більшої актуальності набуває питання постачання боєприпасів артилерії як ЗСУ, так і окупаційних російських військ. Естонія запропонувала Європі вирішити цю проблему, поставивши українській армії 1 млн снарядів калібру 155 мм.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на документ, поданий Естонією до ЄС.

У Таллінні визнають, що російська артилерія в рази переважає ЗСУ за кількістю боєприпасів. І якщо українська армія вистрілює від 60 до 210 тисяч снарядів на місяць, російська використовує від 20 до 60 тисяч на добу.

Щоб нівелювати цю перевагу, за даними Естонії, знадобиться вкласти 4 млрд євро у виробництво боєприпасів у ЄС, що дозволить протягом наступних шести місяців виробити до 1 млн 155 мм снарядів.

Як зазначає Bloomberg, поновлення російського наступу та оборона ЗСУ призвели до величезної витрати боєприпасів з обох боків. У результаті війна призвела до серйозного виснаження запасів союзників по НАТО і виявила прогалини в їхньому виробництві.

І хоча російський ВПК здатний виробляти на рік близько 1,7 млн снарядів, Телеграм-канали окупантів теж скаржаться на снарядний голод. Щоправда, боротися з ним вони пропонують нарощуванням випуску ударних дронів, що дозволить заощадити боєприпаси.

А тим часом, не чекаючи реакції ЄС на пропозицію Естонії, США нарощують виробництво снарядів для України.