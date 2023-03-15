Укр

"Виновата не оборонка": немецкий производитель оружия говорит, что может дать Украине нужные снаряды

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Снаряды
Снаряды

Европейские компании работают не на полную мощность

Возможностей европейских оружейных компаний достаточно, чтобы обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов, однако проблема заключается в другом.

Как сообщает Bloomberg, глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания в настоящее время работает на две третьих своей мощности.

"Мне нужны приказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", — сказал он.

По словам главы Rheinmetall медленное поступление заказов является причиной того, что его компания не работает на полную мощность. И это при том, что западные и украинские чиновники неоднократно предупреждали о том, что именно поступление боеприпасов является ключевым фактором в войне для Украины.

При этом Паппергер признал, что запрос Киева на 250 тысяч снарядов в месяц будет трудно выполнить без увеличения "пропускной способности" европейского производства.

Как сообщалось ранее, ЕС намерен выделить 2 миллиарда евро на увеличение производства снарядов европейскими компаниями.

Теги:
#Украина #Германия #Снаряды #Rheinmetall