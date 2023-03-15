"Виновата не оборонка": немецкий производитель оружия говорит, что может дать Украине нужные снаряды

Европейские компании работают не на полную мощность

Возможностей европейских оружейных компаний достаточно, чтобы обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов, однако проблема заключается в другом.

Как сообщает Bloomberg, глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания в настоящее время работает на две третьих своей мощности.

"Мне нужны приказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", — сказал он.

По словам главы Rheinmetall медленное поступление заказов является причиной того, что его компания не работает на полную мощность. И это при том, что западные и украинские чиновники неоднократно предупреждали о том, что именно поступление боеприпасов является ключевым фактором в войне для Украины.

При этом Паппергер признал, что запрос Киева на 250 тысяч снарядов в месяц будет трудно выполнить без увеличения "пропускной способности" европейского производства.

Как сообщалось ранее, ЕС намерен выделить 2 миллиарда евро на увеличение производства снарядов европейскими компаниями.