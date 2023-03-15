"Винна не оборонка": німецький виробник зброї каже, що може дати Україні потрібні снаряди

Європейські компанії працюють не на повну потужність

Можливостей європейських збройових компаній достатньо, щоб забезпечити Україну необхідною кількістю боєприпасів, проте проблема полягає в іншому.

Як повідомляє Bloomberg, голова німецької збройової компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що його компанія зараз працює на дві третини своєї потужності.

"Мені потрібні накази. Без замовлень я нічого не робитиму. У будь-якій нестачі боєприпасів винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", — сказав він.

За словами глави Rheinmetall, повільне надходження замовлень є причиною того, що його компанія не працює на повну потужність. І це при тому, що західні та українські чиновники неодноразово попереджали, що саме надходження боєприпасів є ключовим фактором у війні для України.

Паппергер визнав, що запит Києва на 250 тисяч снарядів на місяць буде важко виконати без збільшення "пропускної спроможності" європейського виробництва.

Як повідомлялося раніше, ЄС має намір виділити 2 мільярди євро на збільшення виробництва снарядів європейськими компаніями.