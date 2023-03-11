Первые заказы сделают до мая. ЕС придумал, как быстрее предоставить Украине снаряды

План будет утвержден в ближайшее время

В Евросоюзе нашли способ поскорее поставить Украине дефицитные боеприпасы, поскольку продолжают поступать запросы о помощи для продвижения на поле боя.

В ближайшее время в ЕС собираются утвердить план, согласно которому первые заказы на новые поставки смогут сделать до начала мая, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на чиновника Евросоюза на брифинге в Брюсселе в пятницу, 10 марта.

Согласно этого плана, страны Европейского Союза должны передать Киеву все, что у них есть. А миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить на срок от трех до пяти месяцев войны. Однако эта оценка расходится с официальной оценкой Киева, где считают, что миллион снарядов будет израсходован за два месяца.

Чиновник ЕС отметил, что он принимает во внимание достаточно скорый выход Украины из нынешней фазы войны, в которой артиллерия играет решающую роль.

"Чем более оборонительную позицию занимает сторона вооруженного конфликта, тем больше снарядов ей нужно. Однако с мировой поддержкой Украина выйдет из этой (оборонной – ред.) позиции", — пояснил он.

Прежде чем Украина сможет перейти в контрнаступление, ей срочно нужны боеприпасы. Сколько резервов остается у стран Евросоюза, неизвестно, потому что это засекреченная информация, однако в Брюсселе говорят, что у некоторых стран почти ничего не было. Авторы плана надеются, что все имеющиеся в наличии снаряды стран-членов ЕС передадут Киеву, и готовы гарантировать им заполнение резервов.

Ранее Телеграф рассказывал, что западные партнеры Украины в ЕС хотят наладить не только поставки боеприпасов в Украину, но и увеличить объемы их производства. План рассчитан на 7 лет и уже 25 стран из 27 и Норвегия заинтересованы в участии.