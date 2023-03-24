Рахунок йде на десятки: кількість країн, які готові купувати боєприпаси для України, зростає

У рамках проєкту Україна отримає близько мільйона 155 мм снарядів

20 європейських країн приєдналися до угоди, в рамках якої будуть здійснюватися закупівлі 155-мм снарядів на потреби ЗСУ.

Як розповів глава МЗС Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, Київ і Вільнюс узгодили подальші кроки щодо прискорення передачі боєприпасів Україні.

Міністр зазначив, що Україна високо цінує європейську ініціативу щодо спільного виробництва артилерійських снарядів, а також додав, що на сьогодні до неї приєдналися 19 країн ЄС та Норвегія, яка не є членом блоку.

"Тобто 20 країн, які будуть залучені у тій чи іншій формі у спільне виробництво надзвичайно необхідного Україні боєприпасу 155 калібру", — сказав Кулеба.

За його словами, ця ініціатива допоможе зробити допомогу "справді стратегічною".

Як повідомлялося раніше, 20 березня ЄС погодив план постачання снарядів на потреби Збройних сил України на суму 2 мільярди євро, що передбачає закупівлю близько мільйона артилерійських боєприпасів.

Очікується, що перші замовлення на нові постачання снарядів зможуть зробити до початку травня. У ЄС розуміють, що на цьому етапі війни артилерія відіграє найважливішу роль, а тому необхідно стабільно постачати ЗСУ боєприпаси.