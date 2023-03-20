Снарядного "голоду" більше не буде: ЄС погодив план допомоги Україні

Україна отримуватиме снаряди протягом 12 місяців

Країни Євросоюзу погодили план постачання боєприпасів в Україну на суму 2 млрд євро. Раніше ця сума становила лише 1 млрд євро.

Про це повідомляє агентство AFP та кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter. План розробив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Раніше повідомлялося, що 20 березня міністри країн Євросоюзу підпишуть план щодо спільної закупівлі для України озброєнь за підсумками рейдів на своїх складах. Як повідомила прем’єрка Естонії Кая Каллас у своєму Twitter, Україна отримає від союзників 1 млн снарядів 155 мм.

"Рада, що міністри закордонних справ та оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку", — написала вона.

У свою чергу міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що снаряди надходитимуть до України протягом 12 місяців, передає The Guardian. Це означає, що снарядного голоду не буде. У Європі переслідують одразу три мети: збільшення постачання артилерійських снарядів в Україну, спільні закупівлі країн ЄС та прискорення темпів поповнення власних запасів, а також оперативне нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перші замовлення на нові поставки снарядів зможуть зробити вже до початку травня. У ЄС розуміють, що на даному етапі війни артилерія відіграє найважливішу роль, а тому необхідно стабільно постачати ЗСУ боєприпаси.