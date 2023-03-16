Швеція та Литва оголосили про нову військову допомогу для ЗСУ: що отримає Україна

Допомога прибуде до України протягом кількох місяців

Україна отримає від Швеції, окрім танків, ще партію САУ Archer. А Литва передасть ЗСУ черговий пакет військової допомоги, до якого увійдуть боєприпаси калібру 155 мм.

Як повідомляє Dagens Nyheter, Україна отримає від Швеції вісім самохідних артилерійських установок Archer. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що нові САУ допоможуть Силам оборони перемогти артилерійські системи окупантів.

"Можна сказати, що система Archer — це скоріше снайперська гвинтівка, ніж дробовик. Саме здатність вражати глибоко в тилу артилерійські системи супротивника робить Archer унікальним ", — пояснив Йонсон.

Надійдуть перші САУ за кілька місяців, оскільки спочатку необхідно обладнати техніку комп’ютерними засобами вогневого управління та навчити українських воїнів. Поблизу України Швеція створить логістичний хаб, щоб ремонтувати та обслуговувати САУ Archer. На полі бою ЗСУ зможуть використовувати лише 6 із 8 САУ, решту дві триматимуть у резерві на випадок додаткових частин чи іншої необхідності.

У свою чергу Литва оголосила про черговий пакет військової допомоги України. Як повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас, до нього увійдуть боєприпаси калібру 155 мм.

"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби і військові пайки", — написав Анушаускас у Twitter.

Загальна сума підтримки України Литвою скоро сягне 450 млн євро. Крім цього, на засіданні "Рамштайн" Литва оголосила про виділення 3 млн. євро до міжнародного фонду для закупівлі важкого озброєння для України. Ще 1 млн євро буде виділено до цільового фонду НАТО на нелетальну підтримку.

Окрім військової підтримки, Литва займається відновленням українських військовослужбовців. У 2023 році країна має намір прийняти до 400 воїнів на лікування та 1200 — на реабілітацію. У країні також навчають українських солдатів працювати на новому озброєнні.

"Агресор ще не переможений. Тому ми маємо ще більше зосередитися на підтримці українців. Якщо ми хочемо миру в Європі, нам потрібно ще більше інвестувати в оборону. Як українську, так і свою. Іншого шляху немає", – сказав Анушаускас на Рамштайні-10.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за підсумками "Рамштайну" Україна отримає ще більше систем ППО, боєприпасів та іншої техніки.