Вже найближчими днями: у Польщі зробили заяву про постачання винищувачів Україні

Українські військові отримають від Польщі необхідні їм літаки

Найближчим часом Україна отримає від своєї союзниці Польщі кілька одиниць бойових літаків МіГ-29. Решту винищувачів готують до того, щоб поставити нашим Збройним силам.

Про це президент Польщі Анджей Дуда повідомив сьогодні, 16 березня, під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павлом, повідомляє польське видання rp.pl.

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Інші літаки обслуговують і готують", — сказав польський президент.

За його словами, рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29 було ухвалено на рівні органів державної влади.

"Можна з упевненістю сказати, що ми буквально зараз відправляємо ці МіГи в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років", — додав Дуда.

Також він наголосив, що від передачі Україні цих бойових літаків польські ВПС не втратять жодних значних можливостей. Крім того, їм на зміну прийдуть нові літаки FA-50 із Південної Кореї, перші очікуються наприкінці року. А потім ескадрильї літаків F-35.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав чіткі строки постачання літаків МіГ-29 Україні.