Уже в ближайшие дни: в Польше сделали заявление о поставках истребителей Украине

Украинские военные получат от Польши необходимые им самолеты

В ближайшее время Украина получит от своей союзницы Польши несколько боевых самолетов МиГ-29. Остальную часть истребителей готовят к тому, чтобы поставить нашим Вооруженным силам.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сообщил сегодня, 16 марта, во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, передает RzeczPospolita.

"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", — сказал польский президент. По его словам, решение о поставках Украине истребителей МиГ-29 было принято на уровне органов государственной власти.

"Можно с уверенностью сказать, что буквально в этот момент отправляем эти МиГи в Украину. У нас на сегодня еще есть десяток таких МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 1990-х годов", — добавил Дуда.

Также он подчеркнул, что от передачи Украине этих боевых самолетов польские ВВС не потеряют каких-либо значительных возможностей. Кроме того, им на смену придут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые ожидаются в конце года. А потом эскадрильи самолетов F-35.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал четкие сроки поставок самолетов МиГ-29 Украине.