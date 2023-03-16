Швеция и Литва объявили о новой военной помощи для ВСУ: что получит Украина

Помощь прибудет в Украину в течение нескольких месяцев

Украина получит от Швеции кроме танков еще партию САУ Archer. А Литва передаст ВСУ очередной пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы калибра 155 мм.

Как сообщает Dagens Nyheter, Украина получит от Швеции восемь самоходных артиллерийских установок Archer. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что новые САУ помогут Силам обороны победить артиллерийские системы оккупантов.

"Можно сказать, что система Archer — это скорее снайперская винтовка, чем дробовик. Именно способность поражать глубоко в тылу артиллерийские системы противника делает Archer уникальным", — пояснил Йонсон.

Поступят первые САУ через несколько месяцев, так как сперва необходимо оборудовать технику компьютерными средствами огневого управления и обучить украинских воинов. Вблизи с Украиной Швеция создаст логистический хаб, чтобы ремонтировать и обслуживать САУ Archer. На поле боя ВСУ смогут использовать только 6 из 8 САУ, остальные две будут держать в резерве на случай дополнительных частей или другой необходимости.

В свою очередь Литва объявила об очередном пакете военной помощи Украины. Как сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, в него войдут боеприпасы калибра 155 мм.

"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает в себя боеприпасы калибра 155 мм, транспортные средства и военные пайки", – написал Анушаускас в Twitter.

Общая сумма поддержки Украины Литвой скоро достигнет 450 млн евро. Помимо этого, на заседании "Рамштайн" Литва объявила о выделении 3 млн евро в международный фонд для закупки тяжелого вооружения для Украины. Еще 1 млн евро будет выделен в целевой фонд НАТО на нелетальную поддержку.

Помимо военной поддержки, Литва занимается восстановлением украинских военнослужащих. В 2023 году страна намерена принять до 400 воинов на лечение и 1200 — на реабилитацию. В стране также обучают украинских солдат работать на новом вооружении.

"Агрессор еще не побежден. Поэтому мы должны еще больше сосредоточиться на поддержке украинцев. Если мы хотим мира в Европе, нам нужно еще больше инвестировать в оборону. Как украинскую, так и свою. Другого пути нет", – сказал Анушаускас на "Рамштайне-10".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по итогам "Рамштайна" Украина получит еще больше систем ПВО, боеприпасов и другой техники.