Больше танков и ПВО: что принес Украине юбилейный "Рамштайн"

Украина получит от союзников не только танки, но и другую помощь, которую запрашивала ранее

Украина получит больше военной техники и финансовой помощи от партнеров. Об этом стало известно по итогам 10-й встречи контактной группы по координации поддержки Украины в формате "Рамштайн".

По итогам встречи глава Пентагона Ллойд Остин и 39-й глава штаба Армии США Марк Милли провели пресс-конференцию. Союзники из 51 страны подтвердили желание и дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 140 млн евро. Как сообщается на сайте Минобороны страны, пакет будет включать только то, что Украина запрашивала ранее: боеприпасы для стрелкового оружия и пулеметов, противотанковые мины и ракеты для ПВО).

Кроме того, Швеция передаст Украине 10 танков Leopard. Ранее сообщалось, что всего девять стран выразили готовность передать Украине в общей сложности более 150 танков Leopard. Помимо этого, Норвегия совместно с США передаст 2 системы ПВО NASAMS, а Нидерланды инициируют новые контракты, чтобы помощь своевременно поступала в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что союзники передадут Украине корабли. Уже переданы от Нидерландов два минных тральщика класса Alkmaar.