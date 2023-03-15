"Украина в решающем моменте борьбы": заявление главы Пентагона на встрече "Рамштайн"

россия продолжает свою "безрассудную войну", поэтому союзники должны усилить помощь Украине, считают в Пентагоне

США и другие страны, которые поддерживают борьбу Украины, сейчас находятся на пике своего единства. Борьба Украины за свободу и независимость перешла на финальную стадию.

Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн-заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в среду, 15 марта, передает "Укринформ". По его словам, это обязывает страны-партнеры быстро и в полной мере выполнять свои обещания.

"Сейчас мы в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство", – заявил глава американского Минобороны.

Также он добавил, что международная коалиция сейчас должна предоставить Украине всевозможные средства для борьбы с россиянами. Речь идет не только о дополнительном вооружении, а о запчастях и техническом обслуживании передаваемой техники. Помимо этого, союзники должны отыскать возможность снабдить Украину новыми партиями боеприпасов, а также системами ПВО.

"Чтобы увеличить производство боеприпасов, участники этой Контактной группы объединяются для разработки инновационных решений для решения проблем промышленных производств… И я уверен, что мы продолжим продвигаться дальше, чтобы удовлетворить потребности Украины весной, а также в будущем", — заметил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что россия демонстрирует безрассудство, продолжая войну в Украине, в которую вовлекает частные военные кампании по типу "Вагнера" и других. Однако системы ПВО, которых в Украине становится все больше, с каждым разом надежнее и надежнее защищают украинцев от российсикх ракет и иранских дронов-камикадзе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что несколько стран согласились передать Украине истребители. Речь идет о МиГ-29, которые сейчас стоят на вооружении нашей страны.