Еще больше стран готовы дать Украине Leopard 2: на "Рамштайне" раскрыли число танков

С помощью этого количества танков можно сформировать девять бригад

Количество стран, которые готовы оказать Украине помощь, передав нашим военным необходимые им танки "Леопард", выросло уже до девяти. В целом нашей стране могут поставить более 150 танков.

Об этом сегодня, 15 марта, в начале онлайн-заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин.

"Танковая коалиция стран, предоставляющая Украине "Леопарды", продолжает расти. Теперь 9 стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", — сказал он.

По словам министра, Украина сможет сформировать более девяти бригад с помощью этого количества танков.

Кроме того Остин Ллойд подчеркнул, что в последние месяцы все участники встречи "Рамштайн" показали отличные результаты по усилению возможностей Украины для защиты суверенитета.

"Всего за последние три месяца члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя", — подчеркнул Ллойд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 февраля в Украину прибыли танки "Леопард-2" из Польши. Спустя некоторое время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, уточнил, что речь идет о четырех танках, которые были переданы нам от союзницы.