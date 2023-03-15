Укр

ВМС ВСУ усилят: что и когда Украине дадут западные партнеры

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Тральщик типа Alkmaar
Тральщик типа Alkmaar. Фото Открытые источники

Новые корабли могут помочь очистить Черное море от мин

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, вслед за танковой коалицией, западные союзники готовы создать "корабельную" и помочь Украине военно-морской техникой. В частности, Нидерланды передали нам два минных тральщика класса Alkmaar.

Эти довольно небольшие (водоизмещение в 570-630 тонн) корабли производили в 1980-х годах для флотов Франции, Бельгии и Нидерландов, а всего их построили 35 единиц.

Нидерландские тральщики, которые получит Украина, несколько ослаблены – с них сняли положенные им 20 мм пушки, оставив всего три 12,7 мм пулемета, но зато в ходе модернизации в 2003 году их сделали более современными.

Так, на них установили усовершенствованную электронику, включая систему боевых данных Atlas Elektronik INCMS. Также установили гидролокатор Thales 2022 Mk III и системы идентификации и обезвреживания мин Atlas Seafox и Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

В экипаж судна входят четыре офицера, 15 человек сержантского состава и еще 17 – рядового.

Из-за слабого вооружения нидерландские тральщики вряд ли помогут в прямом бою, зато очень пригодятся при очищении акватории Одессы и Черного моря от российских морских мин.

Правда, поступят эти тральщики на вооружение Военно-морских сил ВСУ только в 2025-м году.

Напомним, ранее Великобритания тоже заявила о передаче Украине двух тральщиков, а США строят 16 патрульных катеров Mark VI.

Теги:
#Нидерланды #Оружие #Флот #Корабли