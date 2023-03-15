ВМС ВСУ усилят: что и когда Украине дадут западные партнеры

Новые корабли могут помочь очистить Черное море от мин

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, вслед за танковой коалицией, западные союзники готовы создать "корабельную" и помочь Украине военно-морской техникой. В частности, Нидерланды передали нам два минных тральщика класса Alkmaar.

Эти довольно небольшие (водоизмещение в 570-630 тонн) корабли производили в 1980-х годах для флотов Франции, Бельгии и Нидерландов, а всего их построили 35 единиц.

Нидерландские тральщики, которые получит Украина, несколько ослаблены – с них сняли положенные им 20 мм пушки, оставив всего три 12,7 мм пулемета, но зато в ходе модернизации в 2003 году их сделали более современными.

Так, на них установили усовершенствованную электронику, включая систему боевых данных Atlas Elektronik INCMS. Также установили гидролокатор Thales 2022 Mk III и системы идентификации и обезвреживания мин Atlas Seafox и Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

В экипаж судна входят четыре офицера, 15 человек сержантского состава и еще 17 – рядового.

Из-за слабого вооружения нидерландские тральщики вряд ли помогут в прямом бою, зато очень пригодятся при очищении акватории Одессы и Черного моря от российских морских мин.

Правда, поступят эти тральщики на вооружение Военно-морских сил ВСУ только в 2025-м году.

Напомним, ранее Великобритания тоже заявила о передаче Украине двух тральщиков, а США строят 16 патрульных катеров Mark VI.