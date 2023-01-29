В Штатах достраивают первое судно для ВСУ: что о нем известно (видео)

Суда могут пригодится входе боевых действий на побережье

Еще в 2020 году между Киевом и Вашингтоном было заключено соглашение о поставке Морским силам ВСУ 16 патрульных катеров Mark VI стоимостью 600 млн долларов. Поставки должны были происходить в рамках военной помощи США Украине, и вот спустя почти три года на плаву был замечен корпус первого боевого судна.

Об этом сообщает издание Naval News, а порт Такома опубликовал видео передачи первого готового корпуса катера на объект SAFE Boats для последующих работ.

Mark VI в порту Такомы

Mark VI – это класс новых патрульных катеров, разработанных и созданных компанией SAFE Boats International с 2015 года и предназначенных в основном для охраны водной акватории. Тем не менее, их можно использовать и для других целей, например, борьбы с диверсантами, разведки, высадки десантов. Кстати, катер штатно оборудован небольшим БПЛА.

Согласно открытым данным, катер имеет водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 м и осадку 1,2 м, позволяющую действовать в реках. Два двигателя позволяют катеру развивать скорость до 45 узлов( или 83 км/ч), а дальность хода составляет 1350 км.

Экипаж катера состоит из 10 человек, которые оперируют двумя автоматическими пушками. И хотя обычно для флота США ставят 25-й калибр, украинские катера получат 30-мм автоматическую пушку.

Кроме катеров Mark VI от США, Украина также получит два тральщика типа Sandown от Великобритании для поиска и уничтожения морских мин.