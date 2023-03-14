Украина создает "корабельную коалицию": что это и сколько стран уже в неё вошли

В мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины

После создания "танковой коалиции" для поставки нашей стране западных боевых машин в Украине заявили о создании "корабельной коалиции". Стало известны первые её члены.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Одессе.

Он рассказал, что в мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины. На этот раз партнеры готовы помочь нашей стране с водной техникой.

"Теперь уже есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, ставшая танковой коалицией, прежде была артиллерийская инициатива, которая стала артиллерийской коалицией", — сказал Резников.

Он уточнил, что благодаря сегодняшнему объявлению министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, о том, что нам передадут минные тральщики, можно сказать, что сейчас образуется корабельная коалиция.

"Британия уже передала нам два таких минных тральщика, на них уже есть два украинских экипажа и поднят украинский флаг, то есть сегодня в украинском флоте есть два минных тральщика от Британии", — говорит глава оборонного ведомства Украины.

Резников также добавил, что к британским тральщикам присоединятся экипажи на кораблях от Нидерландов и Бельгии.

"Уже, по меньшей мере, 3 страны есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции. Теперь можем смело говорить, что образована корабельная коалиция", — отмечает Резников.

Напомним, ранее мы писали, что британцы показали мощь танков Challenger 2, которые передадут Украине.

Также мы сообщали, что Украина может получить танки Leopard 2 от неожиданной страны.