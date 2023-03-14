Украина создает "корабельную коалицию": что это и сколько стран уже в неё вошли
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В мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины
После создания "танковой коалиции" для поставки нашей стране западных боевых машин в Украине заявили о создании "корабельной коалиции". Стало известны первые её члены.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Одессе.
Он рассказал, что в мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины. На этот раз партнеры готовы помочь нашей стране с водной техникой.
"Теперь уже есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, ставшая танковой коалицией, прежде была артиллерийская инициатива, которая стала артиллерийской коалицией", — сказал Резников.
Он уточнил, что благодаря сегодняшнему объявлению министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, о том, что нам передадут минные тральщики, можно сказать, что сейчас образуется корабельная коалиция.
"Британия уже передала нам два таких минных тральщика, на них уже есть два украинских экипажа и поднят украинский флаг, то есть сегодня в украинском флоте есть два минных тральщика от Британии", — говорит глава оборонного ведомства Украины.
Резников также добавил, что к британским тральщикам присоединятся экипажи на кораблях от Нидерландов и Бельгии.
"Уже, по меньшей мере, 3 страны есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции. Теперь можем смело говорить, что образована корабельная коалиция", — отмечает Резников.
Напомним, ранее мы писали, что британцы показали мощь танков Challenger 2, которые передадут Украине.
Также мы сообщали, что Украина может получить танки Leopard 2 от неожиданной страны.