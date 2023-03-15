Більше танків та ППО: що приніс Україні ювілейний "Рамштайн"

Україна отримає від союзників не лише танки, а й іншу допомогу, яку просила раніше

Україна отримає більше військової техніки та фінансової допомоги від партнерів. Про це стало відомо за підсумками 10-ї зустрічі контактної групи з координації підтримки України у форматі "Рамштайн".

За підсумками зустрічі голова Пентагону Ллойд Остін та 39-й глава штабу Армії США Марк Міллі провели прес-конференцію. Союзники з 51 країни підтвердили бажання й надалі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 140 млн євро. Як повідомляється на сайті Міноборони країни, пакет включатиме лише те, що Україна запитувала раніше: боєприпаси для стрілецької зброї та кулеметів, протитанкові міни та ракети для ППО.

Окрім того, Швеція передасть Україні 10 танків Leopard. Раніше повідомлялося, що лише дев’ять країн висловили готовність передати Україні загалом понад 150 танків Leopard. Крім цього, Норвегія разом із США передасть дві системи ППО NASAMS, а Нідерланди ініціюють нові контракти, щоб допомога своєчасно надходила в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що союзники передадуть Україні кораблі. Вже передано від Нідерландів два мінні тральщики класу Alkmaar.