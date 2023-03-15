ВМС ЗСУ посилять: що і коли Україні дадуть західні партнери

Нові кораблі можуть допомогти очистити Чорне море від мін

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що, за танковою коаліцією, західні союзники готові створити "корабельну" і допомогти Україні військово-морською технікою. Зокрема, Нідерланди передали нам два мінні тральщики класу Alkmaar.

Ці досить невеликі (водотоннажність у 570-630 тонн) кораблі виробляли у 1980-х роках для флотів Франції, Бельгії та Нідерландів, а всього їх збудували 35 одиниць.

Нідерландські тральщики, які отримає Україна, дещо ослаблені – з них зняли покладені ним 20 мм гармати, залишивши лише три 12,7 мм кулемета, зате в ході модернізації у 2003 році їх зробили сучаснішими.

Так, ними встановили вдосконалену електроніку, включаючи систему бойових даних Atlas Elektronik INCMS. Також встановили гідролокатор Thales 2022 Mk III та системи ідентифікації та знешкодження мін Atlas Seafox та Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

До екіпажу судна входять чотири офіцери, 15 осіб сержантського складу та ще 17 – рядового.

Через слабке озброєння нідерландські тральщики навряд чи допоможуть у прямому бою, зате дуже стануть у нагоді при очищенні акваторії Одеси та Чорного моря від російських морських мін.

Щоправда, надійдуть ці тральщики на озброєння Військово-морських сил ЗСУ лише 2025 року.

Нагадаємо, раніше Великобританія теж заявила про передачу Україні двох тральщиків, а США будують 16 патрульних катерів Mark VI.