Україна отримає нові кораблі від Великобританії: як вони виглядають

Кораблі повинні замінити втрачені українським флотом раніше аналогічні судна

На озброєння Військово-морських сил ЗСУ можуть надійти два тральщики — M310 "Чернігів" та M311 "Черкаси". Наразі вони проходять випробування біля узбережжя Шотландії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Це не ті ж українські тральщики, один з яких у 2014 році чинив опір росіянам на базі Військово-морських сил у Донузлаві, хоча цифри їхніх бортових номерів збігаються. Клас цих кораблів Sandown, вони збудовані в Британії, їх відремонтували, назвали на честь захоплених українських кораблів і незабаром передадуть ВМС України", — уточнив журналіст.

Майбутній тральщик ВМФ України Чернігів

Згідно з відкритими даними, майбутні кораблі ВМС України були введені в дію британського флоту в 2000-2001 роках і являють собою малі кораблі, призначені для виявлення мін.

Повна водотоннажність кораблів трохи менше 500 тонн, вони здатні розвинути максимальну швидкість до 13,5 вузлів на годину (24 км) і пройти морем до 5400 км, екіпаж складається з 45 моряків.

Озброєння досить слабке — кулемети та 30-мм гармата, щоправда, не на всіх кораблях, а їхня основна зброя – РЛС виявлення мін та дистанційно керовані апарати для їх знешкодження та знищення.

Домовленість про постачання Києву британських тральщиків було прийнято ще влітку 2022 року, і, ймовірно, вони готуються до передачі Україні після ремонту та випробувань.

Нові кораблі будуть дуже доречними українським ВМС, адже окупанти буквально усіяли Чорне море мінами, від чого страждають і суди інших країн.

Тим часом ЗСУ продовжують знищувати ворожу техніку, зокрема катери.