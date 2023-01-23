ЗСУ відправили ще одне вороже судно за крейсером "Москва"

Українські військові проріджують флот ворога

Сили оборони України знищили ворожий катер. Він став вісімнадцятим військово-морським судном росії, знищеним українськими військовими з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Про це повідомляється в нових даних про втрати рф від Генштабу ЗСУ. Деталі про знищення ворожого судна поки що немає. Зазначимо, що знищити катер окупантів могли як у морській акваторії, так і у Дніпрі.

Крім катера, українські військові порадували ліквідацією 720 окупантів, п’яти танків, двох артсистем, двох безпілотників та іншими плюсами до втрат ворога.

Втрати росії в Україні на 23 січня

У ОК "Південь" повідомляють, що ворожі кораблі продовжують перебувати в акваторії України: в Азовському морі один ворожий корабель, у Чорному їх одинадцять. Серед них три ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту і два великі десантні кораблі.

Раніше катери окупантів мали також схильність до самоліквідації, напорюючись на міни, якими ворог затопив моря України. Яка саме техніка була використана для ліквідації "свіжого" катера окупантів, невідомо. Наша країна в арсеналі озброєння має ефективні морські безпілотники.

Раніше найвідомішим знищеним російським судном був крейсер "Москва", який успішно потопили ще навесні 2022 року.