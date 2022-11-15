Налякали росіян: генерал розповів, як Україна переграла росію у морі

Україна зробила ставку на морські безпілотники і їх ефективність себе виправдала.

Задіявши малі можливості "москітного флоту" під час атак на кораблі російського Чорноморського флоту, Військово-Морським Силам України вдалося неабияк налякати російську владу. Про це "Телеграфу" розповів колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Погляньте, до чого це призвело! Путін просить Україну, щоб вона не завдавала ударів по ЧФ Росії під час зернових перевезень по морському коридору в Чорному морі", — коментує Романенко.

Генерал розповів, що після анексії Криму та захоплення українських військово-морських баз, що знаходилися на півострові, військовим керівництвом було ухвалено рішення задіяти "москітний флот". Акцент було зроблено саме на морських безпілотниках, оскільки не було ні часу, ні коштів на створення потужніших апаратів.

Використовуючи наземні, повітряні та морські платформи військові сили України взялися до дій. За словами Романенка, головною метою був ефективний вплив на флот противника з дальньої відстані. Досягти її вдалося, про що свідчать успішні результати атаки ЗСУ у Севастополі 29 жовтня 2022 року. Нагадаємо, що в результаті події було пошкоджено відразу кілька кораблів Чорноморського флоту рф, серед яких відомий флагман "Адмірал Макаров. Атака відбувалася з використанням морських дронів.

Генерал Романенко відзначив велику усвідомленість та розуміння самих українців ефективності заходів, які вживають військово-морські сили для боротьби з ворогом. За його словами, вже першу годину після того, як президент Володимир Зеленський оголосив збір для створення в країні флоту морських дронів, вдалося зібрати кошти на спорудження частини безпілотників.

"Вважаю, що ми продовжимо йти цим шляхом, нарощуючи відповідні потужності, досягаючи нових можливостей для знищення флоту противника", — зазначив Романенко.

Нагадаємо, що заяву про створення в Україні першого у світі флоту морських дронів озвучив особисто Володимир Зеленський 11 листопада. У той же день на фандрайзинговій платформі United24 було відкрито збір коштів. Президент наголосив, що дрони потрібні Україні для захисту, оскільки "на чуже ми не претендуємо". Загалом спочатку ВМС України планують спорудити близько 100 морських безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Туреччина так і не пропустила кораблі Тихоокеанського флоту рф, які намагалися потрапити в Чорне море через Босфорську протоку від початку повномасштабного вторгнення в Україну.