"Україна у вирішальному моменті боротьби": заява глави Пентагону на зустрічі "Рамштайн"

росія продовжує свою "безрозсудну війну", тому союзники мають посилити допомогу Україні, вважають у Пентагоні

США та інші країни, які підтримують боротьбу України, зараз перебувають на піку своєї єдності. Боротьба України за свободу та незалежність перейшла на фінальну стадію.

Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін під час онлайн-засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у середу, 15 березня, передає "Укрінформ". За його словами, це зобов’язує країни-партнери швидко та повною мірою виконувати свої обіцянки.

"Зараз ми у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Все це демонструє нашу незмінну рішучість та єдність", — заявив глава американського Міноборони.

Також він додав, що міжнародна коаліція має надати Україні всілякі засоби для боротьби з росіянами. Йдеться не тільки про додаткове озброєння, а про запчастини і технічне обслуговування техніки, що передається. Крім цього, союзники повинні знайти можливість забезпечити Україну новими партіями боєприпасів, а також системами ППО.

"Щоб збільшити виробництво боєприпасів, учасники цієї Контактної групи об’єднуються для розробки інноваційних рішень для вирішення проблем промислових виробництв… І я впевнений, що ми продовжимо просуватися далі, щоб задовольнити потреби України навесні, а також у майбутньому", — зауважив глава Пентагону.

Він наголосив, що росія демонструє нерозсудливість, продовжуючи війну в Україні, до якої залучає приватні військові кампанії на кшталт "Вагнера" та інших. Проте системи ППО, яких в Україні стає дедалі більше, з кожним разом надійніше та надійніше захищають українців від російських ракет та іранських дронів-камікадзе.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кілька країн погодилися передати Україні винищувачі. Йдеться про МіГ-29, які зараз стоять на озброєнні нашої країни.