Більшість мігрантів прибувають із районів, які контролюють "вагнерівці"

Російська ПВК "Вагнера", яка бере активну участь у боях проти України, веде деструктивні дії і проти інших європейських країн.

Як повідомляє Reuters, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розповів, що найманці цього угрупування відповідальні за збільшення кількості човнів із мігрантами, які намагаються перетнути Середземне море.

За його словами, різке зростання кількості мігрантів є частиною гібридної війни, яку веде група "Вагнера", використовуючи свій вплив у низці африканських країн.

Він закликав НАТО допомогти Італії впоратися з цим викликом і дати колективну відповідь, оскільки ігнорування її проблем може призвести до розколу в єдності Альянсу.

Видання повідомляє, що тільки у 2023 році в Італію прибуло близько 20 тисяч осіб, тоді як за аналогічний період 2022 таких було лише трохи більш як 6 тисяч. Посилення міграційної кризи чинить серйозний тиск на правий уряд

При цьому, за словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, більшість біженців прибувають з районів, які знаходяться під контролем групи "Вагнера".

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація, що ПВК "Вагнера" почала шукати собі рекрутів серед палестинців та сирійців, які перебувають у таборах для біженців у Лівані.

Також вони намагалися вербувати людей у Сербії, проте президент країни Олександр Вучич повідомив, що новоспечених найманців на батьківщині чекає в’язниця.