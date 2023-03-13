ЧВК "Вагнера" раскачивает Италию: министр обороны обратился за помощью к НАТО

Большинство мигрантов прибывает из районов, которые контролируют "вагнеровцы"

Российская ЧВК "Вагнера", которая активно участвует в боях против Украины, предпринимает деструктивные действия и против других европейских стран.

Как сообщает Reuters, министр обороны Италии Гвидо Крозетто рассказал, что наемники этой группировки ответственны за увеличения числа лодок с мигрантами, которые пытаются пересечь Средиземное море.

По его словам, резкий рост количества мигрантов является частью гибридной войны, которую ведет группа "Вагнера" используя свое влияние в ряде африканских стран.

При этом он призвал НАТО помочь Италии справиться с этим вызовом и дать коллективный ответ, поскольку игнорирование ее проблем может привести к расколу в единстве Альянса.

Издание сообщает, что только в 2023 году в Италию прибыло около 20 тысяч человек, в то время как за аналогичный период 2022 года таковых было лишь чуть больше 6 тысяч. Усугубление миграционного кризиса оказывает серьезное давление на правое правительство

При этом по словам главы МИД Италии Антонио Таяни большинство беженцев прибывают из районов, которые находятся под контролем группы "Вагнера".

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что ЧВК "Вагнера" начала искать себе рекрутов среди палестинцев и сирийцев, которые находятся в лагерях для беженцев в Ливане.

Также они пытались вербовать людей в Сербии, однако президент страны Александр Вучич сообщил, что новоиспеченных наемников на родине ждет тюрьма.