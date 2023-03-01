россия вербует палестинцев для войны в Украине: сколько их уже на фронте

На фронт уже якобы отправлено 300 человек

Россияне продолжают вербовать зэков на войну в Украину, а теперь еще и якобы обратили свой взор на палестинцев и сирийцев. Журналисты выяснили, что наемников подыскивают в лагерях беженцев в Ливане, а согласившемся платят по несколько сотен долларов.

Об этом сообщили источники издания The Media Line в спецслужбах Ливана.

По данным СМИ, вербовкой занимаются люди, связанные с посольством Палестинской автономии в Ливане. Кроме того, к вербовке имеет отношение ливанская радикальная группировка "Хезболла", пишет издание. Она помогает найти тех палестинцев, которые умеют управлять беспилотниками и имеют опыт ведения партизанской войны в городских районах.

По словам собеседника издания палестинцы получают от неких российских организаций 350 долларов.

Возраст большинства желающих повоевать — моложе 54 лет, их отправляют из Эйн-аль-Халва, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане. Правительство страны не в состоянии контролировать перемещения палестинских наемников.

Журналисты пишут, что россия отправляет палестинцев на передовую. Всего на фронт после экспресс-подготовки отправлено уже около 300 человек. Еще 100 палестинцев готовятся к отправке. Отмечается, что новобранцы являются членами движения ФАТХ, которое возглавляет глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.

Кроме того, в материале говорится, что россия ищет наемников в Сирии. Этим, в частности, занимается ЧВК "Вагнер". Помимо прочего, на войну с Украиной на стороне России могут отправляться и бойцы сирийских регулярных войск, прежде всего из воинских частей, курируемых Россией. Эти бойцы получают за участие в боевых действиях от 500 до 700 долларов в месяц, что является по сирийским меркам очень большой зарплатой.

Напомним, ранее мы писали о том, что резидент Сербии Александар Вучич возмущен тем, что российская частная военная компания "Вагнера" вербует сербов на войну.