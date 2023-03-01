росія вербує палестинців для війни в Україні: скільки їх уже на фронті

На фронт вже нібито відправлено 300 осіб

Росіяни продовжують вербувати зеків на війну в Україну, а тепер ще й нібито звернули свій погляд на палестинців та сирійців. Журналісти з’ясували, що найманців підшукують у таборах біженців у Лівані, а тому, хто погодився, платять по кілька сотень доларів.

Про це повідомили джерела видання The Media Line у спецслужбах Лівану.

За даними ЗМІ, вербуванням займаються люди, пов’язані з посольством Палестинської автономії в Лівані. Крім того, до вербування має відношення ліванське радикальне угруповання "Хезболла", пише видання. Вона допомагає знайти тих палестинців, які вміють керувати безпілотниками та мають досвід ведення партизанської війни у міських районах.

За словами співрозмовника видання, палестинці отримують від деяких російських організацій 350 доларів.

Вік більшості охочих повоювати — молодше 54 років, їх відправляють із Ейн-аль-Халва, найбільшого табору палестинських біженців у Лівані. Уряд країни неспроможний контролювати переміщення палестинських найманців.

Журналісти пишуть, що росія відправляє палестинців на передову. Загалом на фронт після експрес-підготовки відправлено вже близько 300 осіб. Ще 100 палестинців готуються до відправлення. Наголошується, що новобранці є членами руху ФАТХ, який очолює голова Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Крім того, у матеріалі йдеться, що росія шукає найманців у Сирії. Цим, зокрема, займається ПВК "Вагнер". Крім іншого, на війну з Україною на боці росії можуть вирушати і бійці сирійських регулярних військ, насамперед із військових частин, які курирує рф. Ці бійці отримують за участь у бойових діях від 500 до 700 доларів на місяць, що є за сирійськими мірками дуже великою зарплатою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що резидент Сербії Олександр Вучич обурений тим, що російська приватна військова компанія "Вагнера" вербує сербів на війну.