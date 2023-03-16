Західні ЗРК вже успішно працюють в Україні: військові показали фото із передової

Західна допомога допомогла збільшити кількість повітряних цілей, що збиваються в небі над Україною

В Україні вже працюють німецькі ЗРК Iris-T, фото яких із передової вперше показали наприкінці січня. Також на озброєнні Сил оборони стоять норвезькі пересувні ЗРК NASAMS.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, цих систем в Україні поки не дуже багато, але військові успішно застосовують їх для захисту української землі.

Юрій Гнат розповів, що ракети до цих комплексів коштують мільйони доларів, тому використовують їх дуже акуратно, стріляючи лише у разі небезпеки з боку повітряної мети.

"Що завгодно в небі — це повітряна ціль. Її потрібно або збивати, або ні. Тобто залежить від того, яке рішення ухвалить військове керівництво відповідно до того, яку загрозу несе ціль. Не можна по всьому випускати ракети, які коштують мільйони доларів. Iris-T і NASAMS — не дешеві ракети. Для нас вони взагалі безцінні, тому що рятують наше життя. Ми не можемо їх витрачати на повітряні кулі", — підкреслив спікер Повітряних Сил.

Як тільки в Україну надійшло західне озброєння, показники знищення цілей почали стрімко зростати. До того ж, системи працюють в комплексі — де не дістав NASAMS, його замінить Iris-T або Patriot.

Командний пункт ЗРК NASAMS в Україні

Німецька ЗРК Iris-T в Україні

Норвезька ЗРК NASAMS, розгорнута в Україні

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