Западные ЗРК уже успешно работают в Украине: военные показали фото с передовой

Западная помощь помогла увеличить количество сбиваемых воздушных целей в небе над Украиной

В Украине уже работают немецкие ЗРК Iris-T, фото которых с передовой впервые показали в конце января. Также на вооружении Сил обороны стоят норвежские передвижные ЗРК NASAMS.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, этих систем в Украине пока что не очень много, но военные успешно применяют их для защиты украинской земли.

Юрий Игнат рассказал, что ракеты к этим комплексам стоят миллионы долларов, поэтому используют их очень аккуратно, стреляя лишь в случае опасности со стороны воздушной цели.

"Что угодно в небе – это воздушная цель. Ее нужно либо сбивать, либо нет. То есть, зависит от того, какое решение примет военное руководство в соответствии с тем, какую угрозу несет цель. Нельзя по всему выпускать ракеты, которые стоят миллионы долларов. Iris-T и NASAMS – не дешевые ракеты. Для нас они вообще бесценны, потому что спасают нашу жизнь. Мы не можем их тратить на воздушные шары", — подчеркнул спикер Воздушных Сил.

Как только в Украину поступило западное вооружение, показатели уничтожения целей начали стремительно расти. К тому же, системы работают в комплексе — где не достал NASAMS, его заменит Iris-T или же Patriot.

Командный пункт ЗРК NASAMS в Украине

Немецкий ЗРК Iris-T в Украине

Норвежский ЗРК NASAMS, развернутый в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина в ближайшие дни получит истребители от Польши. Известно, что решение о поставках Украине истребителей МиГ-29 было принято на уровне органов государственной власти.