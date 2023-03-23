Война — день 393: россияне "отгребают" под Бахмутом, но готовят новую подлость

Оперативно о главном 23 марта

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 393 дня. Оккупанты продолжают пытаться проводить штурмовые действия в Луганской области, однако испытывают проблемы с продвижением под Бахмутом. Хоть это может свидетельствовать о том, что силы россиян истощаются, однако пока говорить о переломе в ходе войны рано, поскольку для успешного контрнаступления ВСУ надо выполнить четыре требования, из которых пока выполнено лишь одно. Вместе с тем активное противостояние продолжается и в онлайн среде, а россия готовит одну из наиболее масштабных информационных кампаний с начала вторжения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена предоставить истребители американского производства Украине, "не было принято никаких решений по F-16".

00:00 65% жителей стран ЕС поддерживают присоединение Украины. При этом наибольший уровень поддержки демонстрируют жители Польши и Испании — 81% и 80% соответственно

С данными за 20 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 390: оккупанты давят на Бахмут и укрепляют оборону Крыма

О происходившем 21 марта читайте в материале: Война — день 391: российское наступление выдыхается, но ожесточенные бои продолжаются

Информация за 22 марта доступна в сводке: Война — день 392: враг бьет по жилым домам дронами и ракетами