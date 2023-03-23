В США подсказали путину, как защитить танки от урановых снарядов

В Вашингтоне говорят, что снаряды с обедненным ураном могут быть опасны, но только для российских танков

В США заявили, что опасения россии о передаче Украине снарядов из обедненного урана являются безосновательными, а также дали совет по тому, как уберечь свои танки от их воздействия.

Об этом рассказал во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что США не передавали Украине такого типа боеприпасов, однако подчеркнул, что он был хорошо исследован на предмет опасности для человеческого здоровья и они точно не представляют никакой ядерной угрозы.

Вместе с тем, Кирби подчеркнул, что этот тип снарядов известен улучшенной способностью пробивать броню.

"Если россия особенно озабочена благополучием своих танков и своих солдат-танкистов… она может просто перевезти их через границу обратно в россию", — отметил он.

Кроме того, Кирби ответил на вопрос по поводу того, что в россии наградили пилотов, которые сбили американский БПЛА над Черным морем.

"Я не знаю другой армии в мире… которая бы награждала пилота за то, что он врезался в дрон. Если это храбрость, то, вероятно, у них другое определение", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, о поставках Украине снарядов из обедненного урана заявляла Великобритания, которая намерена передать их вместе с танками Challenger 2. После этого российский диктатор владимир путин и министр обороны сергей шойгу разразились угрозами.