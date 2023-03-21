Снаряды с обедненным ураном для ВСУ: путин уже угрожает, а лавров ноет

Снаряды еще не приехали, а кремль уже "горит"

На фоне того, что Великобритания выразила готовность передать Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2 в кремле началась настоящая истерика. Российский диктатор владимир путин и шойгу уже изошлись угрозами, а глава МИД рф лавров начал жаловаться.

Так, комментируя новость о новых снарядах для ВСУ, путин заявил, что "если Великобритания поставит снаряды с обедненным ураном Украине, рф будет вынуждена реагировать", — передают его слова российские пропагандисты.

Поддержал угрозы путина и министр обороны россии сергей шойгу.

"Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше", — говорит он.

В свою очередь глава МИД рф сергей лавров начала жаловаться на "англосаксов, которые потеряли ориентиры".

"Они уже потеряли ориентиры в том, что касается их действий и в том как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Это прежде всего англосаксы, которые тащат за собой остальной коллективный Запад. Они возомнили себя давно гегемонами и хотят эту гегемонию всеми силами сохранять" , — сказал лавров.

Напомним, что 21 марта заместитель министра обороны Анабель Голди заявила о готовности передать Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2, отметив, что этот тип боеприпасов обладает довольно высокой эффективностью для поражения новейших танков и другой бронетехники. При этом отметим, что ядерную угрозу в россии в этих снарядах увидели еще в январе 2023 года.

В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против россии грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", – заявлял тогда глава российской делегации на форуме ОБСЕ Константин Гаврилов.

Ранее мы писали о том, в чем мощь снарядов с обедненным ураном и безопасны ли они для здоровья людей.