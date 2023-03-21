Оккупанты, готовьтесь: Британия даст Украине боеприпасы с обедненным ураном

Боеприпасы обладают высокой эффективностью для поражения современной бронетехники

Великобритания, пока не готовая предоставить Киеву боевые самолеты, но предлагающая альтернативное решение помощи, заявила о готовности передать Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2.

Об этом во вторник, 21 марта, сообщила заместитель министра обороны Анабель Голди, отметив, что этот тип боеприпасов обладает довольно высокой эффективностью для поражения новейших танков и другой бронетехники.

"Помимо предоставления Украине эскадрона (14 единиц. - Ред.) основных боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", — рассказала представительница британского оборонного ведомства.

Следует добавить, что основной причиной использования такого типа снарядов против тяжелой бронетехники является их серьезное разрушительное воздействие, а также высокая горючесть обедненного урана. Получив вооружение с высокой степенью бронепробиваемости, ВСУ смогут еще успешнее противостоять российским оккупантам на поле боя.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Великобритания начала обсуждать передачу Украине нескольких десятков истребителей Eurofighter Typhoon модификации Tranche 1, и рассказал, чем особенный этот вид вооружения.