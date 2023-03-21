Снаряди зі збідненим ураном для ЗСУ: путін вже погрожує, а лавров ниє

На тлі того, що Великобританія висловила готовність передати Україні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger 2 у кремлі, почалася справжня істерика. Російський диктатор владимир путін вже зійшовся погрозами, а глава МЗС Росії лаврів почав скаржитися.

Так, коментуючи новину про нові снаряди для ЗСУ, путін заявив, що "якщо Великобританія поставить снаряди з збідненим ураном Україні, Росія буде змушена реагувати", — передають його слова російські пропагандисти.

У свою чергу глава МЗС Росії Сергій Лаврів почала скаржитися на "англосаксів, які втратили орієнтири".

"Вони вже втратили орієнтири про те, що стосується їх дій і в тому, як ці дії підривають стратегічну стабільність у всьому світі. Це насамперед англосакси, які тягнуть за собою решту колективного Заходу. Вони уявили себе давно гегемонами і хочуть цю гегемонію всіма силами зберігати ", — Сказав лаврів.

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