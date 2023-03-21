Боєприпаси зі збідненим ураном: у чому їхня міць та чи безпечні вони для здоров’я людей

Якщо Британія передасть їх для танків, ЗСУ зможуть "клацати, як горішки" будь-яку важку техніку рф

Заява заступниці міністра оборони Великобританії Анабель Голді про те, що Лондон готовий передати Україні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger 2, викликала хвилю резонансу у ЗМІ та соцмережах. Поки в Україні експертне середовище та звичайні користувачі перебувають у певному збентеженні, на пропагандистських ресурсах росії вже починається істерика.

"Телеграф" детально розбирався, у чому саме полягають військові переваги таких снарядів, чому їх так побоюються окупанти з пропагандистами та чи безпечні вони для здоров’я людей.

Що таке ЗУ?

За матеріалами з відкритих джерел відомо, що збіднений уран (ЗУ) — це важкий токсичний метал, що є основним побічним продуктом збагачення урану. Це речовина, яка залишається після того, як більшість високорадіоактивних ізотопів урану відбирається для використання у якості ядерного палива або для ядерної зброї. ЗУ має ті ж характеристики хімічної токсичності, що й уран, проте з меншою радіаційною токсичністю.

Зважаючи на його високу щільність, яка приблизно вдвічі перевищує щільність свинцю, збіднений уран і застосовується в бронебійних боєприпасах.

Які саме військові переваги боєприпасів із збідненим ураном

Основною причиною використання боєприпасів зі ЗУ вважають його суттєві позамежні руйнування, а також гарну горючість, що забезпечує високу бронебійну дію, спричиняючи значні руйнування будь-яких перешкод.

При цьому боєприпаси зі збідненим ураном не визнаються хімічною зброєю міжнародними організаціями, а його застосування ніяк не регулюється та не заборонено. А до ядерної зброї вони жодного стосунку не мають.

Найсучасніший БОПС для M256 – M829A4. Фото Sturgeonshouse.ipbhost.com

Збіднений уран може застосовуватися для збільшення міцності броні військової техніки, наприклад танків.

Зазначимо, раніше під час бойових дій армія США застосовувала боєприпаси зі збідненим ураном. У США найчастіше вони вироблялися як 30-мм снаряди до авіагармати GAU-8 Avenger ВПС США. Трохи рідше – як 25-мм боєприпаси до гармати M242 ЗС США та КМП США.

Розрізний макет снаряду M829A2. Фото US Army

За деякими даними, під час першої війни міжнародної коаліції проти Іраку (1990-1991 рр.), союзні війська випустили загалом близько 782.414 снарядів із збідненим ураном, використання більшості з яких припадає на США. Загалом союзники тоді використали від 275 до 300 тонн збідненого урану.

За період Іракської війни 2003 р. було випущено близько 300.000 снарядів із збідненим ураном, більшість з яких теж була випущена армією США.

Під час бомбардувань у Югославії та Боснії, США випустили понад 40.000 снарядів із збідненим ураном, більшу частина з яких військові вистрілювали в Косово та Боснії.

При цьому в країнах з розвиненою атомною промисловістю, що мають накопичені запаси збідненого урану, виробляти такі боєприпаси обходиться значно дешевше, ніж з інших матеріалів (наприклад, з вольфраму).

Снаряди зі ЗУ різних типів. Фото — censor.net

У контексті вищезгаданої можливої передачі Британією для ЗСУ снарядів для танків Challenger 2, найімовірніше, може йтися про снаряди L26 (CHARM 1) або L27A1 (CHARM 3).

L-26 - це подовжений бронебійний снаряд з збідненого урану, що використовується разом з металевими зарядами в гільзі L14A1 або L14A2.

При цьому L27A1 має більше відношення довжини до діаметру і вважається набагато ефективнішим, що використовується разом з металевим зарядом у гільзі L16A1.

Такі снаряди здатні вражати всі типи танків російської армії, незалежно від ступеня захисту, адже рівень бронепробивання становить до 700 мм. Початкова швидкість польоту таких снарядів може становити близько 1600 м/с.

Боєприпас L27A1. Фото — sketchfab.com

Снаряд для Challenger 2. Фото — thinkdefence.wordpress.com

Чи безпечний він для людей та навколишнього середовища

За даними ООН з посиланням на результати досліджень, у проведенні яких брало участь Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), радіологічна загроза для населення та навколишнього середовища, що створюється внаслідок локального забруднення території дрібними частинками збідненого урану внаслідок застосування відповідних боєприпасів, не є значною.

Крім того, раніше дослідження робочої групи Королівського наукового товариства з питань небезпеки здоров’я від боєприпасів із збідненим ураном дійшла висновку, що ризики для здоров’я, спричинені використанням цієї зброї, вкрай незначні.

За заявою міноборони США, немає жодного задокументованого випадку виникнення раку через збіднений уран, що підтверджується дослідженнями в даному питанні.

За розрахунками Всесвітньої Організації Охорони здоров’я, гранична доза опромінення, яка може бути отримана при потраплянні в організм частинок збідненого урану, становить менше половини граничної річної дози для осіб, які працюють в умовах радіації. На думку ВООЗ, це може збільшити ризик лейкемії не більше ніж на 2%.

Як повідомлялося, раніше Великобританія почала обговорювати передачу Україні кількох десятків винищувачів Eurofighter Typhoon модифікації Tranche 1. Ми докладно розповідали, чим особливий цей вид озброєння.

Також "Телеграф" писав, що США надсилають Україні новий пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів.