США надсилають Україні новий пакет військової допомоги - що до нього входить

Снарядів для HIMARS побільшає

Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну своєю військовою допомогою. 20 березня стало відомо про новий пакет допомоги на суму 350 мільйонів доларів.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на офіційних представників Білого дому.

Рішення про нову допомогу було прийнято, щоб підтримати нашу країну в запеклій боротьбі за Бахмут, а також допомогти з підготовкою до майбутнього контрнаступу. За словами офіційних осіб, останній пакет допомоги включає велику кількість різних типів боєприпасів, таких як реактивні снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем, а також нерозкриту кількість бензовозів і річкових катерів.

У матеріалі зазначили, що новина про новий пакет допомоги з’явилася на тлі візиту Сі Цзіньпіна до Москви, "щоб політично підняти володимира путіна, на якого кілька днів тому було видано міжнародний ордер на арешт ".

Повідомляється, що американська допомога буде взята із запасів Пентагону через повноваження президента щодо скорочення витрат, тому її можна буде швидко доставити на фронт.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому США не кинуть Україну віч-на-віч проти росії.

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