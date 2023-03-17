Кулеба про суперечки у США через підтримку України: "На нашому боці одна ключова річ"

Україна користується беззастережною підтримкою двох партій у США

Допомога Сполучених Штатів Америки Україні, які знайшли новий спосіб карати російських олігархів, може скоротитися. Це може статися після виборів президента, запланованих у 2024 році, вважають деякі аналітики.

Про це розповів глава МЗС України Олексій Кулеба в інтерв’ю ВВС. Але, за його словами, Україна зараз має підтримку двох партій, а тому може розраховувати і на подальшу допомогу Америки.

Дмитро Кулеба сказав, що Україна "може пережити будь-який вибір республіканців", маючи на увазі будь-яку кандидатуру нового президента. Підтримка республіканців та демократів є "великою розкішшю, якою користується Україна". Глава МЗС висловив упевненість, що підтримка союзників залишиться.

Також Кулеба підкреслив, що Україна має важливий чинник.

"Історично Україну несправедливо недооцінювали, і я шкодую, що знадобилося кровопролиття та руйнівна війна, щоб світ зрозумів, наскільки ми круті. І ми завжди будемо крутими. Але вам знадобилося надто багато часу, щоб це зрозуміти", — підсумував міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи є шанси у Дональда Трампа знову стати президентом США. Сьогодні він є одним із найімовірніших кандидатів у президенти США від Республіканської партії.