Кулеба о спорах в США из-за поддержки Украины: "На нашей стороне одна ключевая вещь"

Украина пользуется безоговорочной поддержкой двух партий в США

Помощь Соединенных Штатов Америки Украине, которые нашли новый способ наказывать российских олигархов, может сократиться. Это может произойти после выборов президента, которые запланированы в 2024 году, считают некоторые аналитики.

Об этом рассказал глава МИД Украины Алексей Кулеба в интервью ВВС. Но, по его словам, Украина сейчас пользуется поддержкой двух партий, а поэтому может рассчитывать и на дальнейшую помощь Америки.

Дмитрий Кулеба сказал, что Украина "сможет пережить любой выбор республиканцев", имея в виду любую кандидатуру нового президента. Поддержка республиканцев и демократов является "большой роскошью, которой пользуется Украина". Глава МИД выразил уверенность, что поддержка союзников останется.

Также Кулеба подчеркнул, что у Украины есть немаловажный фактор.

"Исторически Украину несправедливо недооценивали, и я сожалею, что понадобилось кровопролитие и разрушительная война, чтобы мир понял, насколько мы круты. И мы всегда будем крутыми. Но вам понадобилось слишком много времени, чтобы это понять", — подытожил министр.

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