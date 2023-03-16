Предвыборный фальстарт: чего стоят обещания Трампа по миру в Украине, и есть ли у него шансы на президентство

Как изменятся отношения между США и Украиной, если новым президентом Америки станет Дональд Трамп

Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Несмотря на то, что до старта предвыборной кампании остается больше года, некоторые из кандидатов уже начали подготовку к предстоящей политической гонке. Так, в последние несколько недель Дональд Трамп активно демонстрирует решимость своих намерений во второй раз стать президентом Соединенных Штатов, делая громкие заявления относительно решений, которые будут приниматься им в качестве главы государства. В частности, политик уверен, что сможет остановить войну в Украине "еще до прибытия в Овальный кабинет".

"Телеграф" выяснял, какие шансы на президентство имеет Дональд Трамп, и изменятся ли отношения между США и Украиной, если он победит на выборах.

Легкой победы не будет

Сегодня Дональд Трамп является одним из наиболее вероятных кандидатов в президенты США от Республиканской партии. Его главным соперником в праймериз, вероятно, станет Рон ДеСантис, который уже успел наделать шум в прессе, назвав войну в Украине "территориальным спором", и раскритиковав действующую американскую власть за неограниченное финансирование защиты Украины, которая является "не жизненно важным интересом США". Интересно, что в 2014-2017 годах политик решительно поддерживал предоставление Украине оружия для сдерживания российской агрессии.

По данным опроса, проведенного USA Today и Университетом Саффолка в декабре 2022 года, в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии ДеСантис опережал Трампа на 23%. За выдвижение ДеСантиса на должность главы государства "проголосовали" 56% республиканцев, а сторонниками Трампа оказались 33% опрошенных, пишет BBC.

Более того, в общенациональном опросе среди всех избирателей ДеСантис обошел даже действующего президента США Джо Байдена, опередив его на 47%-43%. Уровень одобрения Дональда Трампа на уровне всей страны в декабре составил 30%.

В свою очередь, демократы пока не спешат начинать предвыборную кампанию. О намерении принять участие в праймериз заявила лишь писательница и активистка Мериенн Уильямсон. Вопрос, претендует ли на второй президентский срок представитель Демократической партии Джозеф Байден, пока остается без ответа.

Учитывая данные американских соцопросов, можно заключить, что путь к президентскому креслу не станет для Трампа легкой прогулкой. По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, даже если бы сейчас экспрезидент США был главным претендентом на победу в праймериз, это не гарантировало ему кандидатство в 2024-м.

"В сегодняшнем динамичном мире за полтора года может произойти что угодно. Особенно это касается политических тенденций и процессов. Трамп имеет достаточно эксцентричный характер, который делает его интересным. Однако, в отличие от 2016 года, когда он был темной и непредсказуемой лошадкой в политике, сейчас все уже примерно понимают, что это за личность, поэтому для успеха ему придется проявлять себя более качественно. Проигрыш на прошлых выборах и события, связанные со штурмом Капитолия, уже стали частью его кейса и будут оказывать свое влияние на результаты выборов", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, помешать Трампу стать 47-м президентом США могут не только его политические поражения, но и скандальное прошлое. Так, недавно стало известно, что прокуратура штата Нью-Йорк пригласила политика для дачи показаний по делу о выплате бывшей порноактрисе 130 тыс. долларов за неразглашение их связи в 2006 году.

Впервые секс-скандал разгорелся во время президентских выборов в 2016-м, однако тогда его удалось "замять" без юридических последствий для Трампа. Если в этот раз дело дойдет до суда, он может стать первым экспрезидентом США, которому будут предъявлены уголовные обвинения.

Однако пока кандидат на пост главы Соединенных Штатов активно занимается своей предвыборной кампанией, о начале которой он заявил ровно за два года до президентских выборов — в ноябре 2022-го. С тех пор политик сделал немало громких заявлений, указывающих на то, что к президентскому креслу он будет идти по проторенной дорожке – под лозунгом "Make America Great Again", говорит политтехнолог Александр Кочетков.

"В своей кампании Трамп будет апеллировать к национальному сознанию и гордости избирателей. Главной его идеей станет тезис о том, что все действия американского правительства должны быть направлены исключительно на удовлетворение интересов США, а не на защиту мировой демократии за рубежом. Следует отметить, что в американском обществе действительно есть запрос на такую политику. Это связано с нестабильностью современного мира, пертурбациями во внутренней экономике Соединенных Штатов и тревогами граждан по этому поводу", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Обещание "плохого мира" для Украины

Вполне ожидаемо, предвыборная кампания Трампа не обошлась без декларации "миротворческих" намерений. В частности, политик обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что именно его внешняя политика привела к формированию "большого, хорошего альянса" россии и Китая. По словам Трампа, действующие американские власти "толкнули рф в объятия КНР, для которой это было как отобрать конфету у ребенка".

Кроме того, кандидат в президенты заявил, что не допустит третью мировую войну и "знает, что сказать", чтобы остановить войну в Украине.

"Прежде чем я прибуду в Овальный кабинет, я достигну окончания катастрофической войны между россией и Украиной… Я знаю, что сказать. У нас будет третья мировая война, если что-то не произойдет быстро. Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я не допущу третью мировую войну", — цитирует Трампа The Guardian.

Как именно республиканец планирует "подарить" Украине мир, остается только догадываться, ведь ранее он неоднократно делал скандальные заявления, в которых прослеживалась лояльность к российской агрессии.

В частности, во время эфира на Fox News Трамп заявил, что позволил бы россии захватить "русскоязычную" часть Украины, чтобы не допустить войны или остановить ее. Более того, по словам политика, он "категорически против" изменения путинского режима в рф, а помощь Украине при его президентстве будет значительно зависеть от результатов встречи с владимиром путиным.

"Нужно помочь и обезопасить Европу, но Европа не помогает себе. Очень несправедливо для США в значительной степени платить по счетам, тем более что Европа использует нас в торговле и других вещах. Это будет сильно зависеть от моей встречи с путиным, но Европа должна заплатить", – заявил Трамп.

Стоит отметить, что подобной позиции по войне в Украине придерживается не только экспрезидент США, но и почти половина членов его партии. По результатам исследования Gallup, 41% опрошенных республиканцев готовы позволить россии сохранить уже оккупированные украинские территории в обмен на немедленное прекращение войны. Для сравнения, среди демократов такие компромиссы приемлемы только для 16% опрошенных.

Таким образом, анализ предвыборных заявлений Дональда Трампа не внушает оптимизма по поводу его намерений развивать отношения с Украиной. Более того, риторика политика наталкивает на мысли о возможной "оттепели" между Соединенными Штатами и россией при президентстве республиканца.

В то же время, по словам эксперта-американиста аналитического центра "ADASTRA" Владислава Фарапонова, позиции политиков, озвученные во время праймериз, могут претерпевать существенных изменений после победы в выборах.

"Сегодняшние заявления Трампа о войне в Украине направлены на создание имиджа президента США, при каденции которого россия не эксаллировала конфликт и не аннексировала новые украинские территории. Залогом этого он считает свои отношения с владимиром путиным. Однако реалии, с которыми Трамп может столкнуться, придя к власти в 2024 году будут значительно отличаться от ситуации в 2020-м, когда он в последний раз занимал пост президента", — объясняет эксперт.

Говорить о дружбе между кремлевским диктатором и экс-президентом США было бы явным преувеличением, но определенная связь между политиками действительно существует, отмечает Владислав Фарапонов. По каденции Трампа путин шел на контакт с США и неоднократно встречался с американским лидером, что активно использовалось последним для демонстрации налаживания отношений между государствами. На самом же деле, эта "оттепель" носила именно демонстрационный характер, и вряд ли могла бы помешать стране-террористу обострить ситуацию в Украине, если бы в то время у кремля были соответствующие намерения.

Впрочем, пойти на уступки россии, "позволив" аннексировать "русскоязычные регионы" Трампу тоже вряд ли бы удалось, ведь решения о защите территориальной целостности Украины принимаются исключительно высшим военно-политическим руководством нашей страны. Влияние западных партнеров на решение этого вопроса ограничивается только предоставлением политической, финансовой и военной поддержки в совместной борьбе с российской агрессией.

В то, что устоявшаяся политика США по отношению к Украине претерпевает существенные изменения из-за прихода к власти республиканцев, не верит и эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь. Предохранителем от радикальных процессов выступит американская институциональность.

"Безусловно, период турбулентности в начале каденции нового президента вполне возможен. Однако не стоит воспринимать риторику, направленную на избирателя в период электорального цикла, слишком буквально. Обещания, данные во время предвыборной гонки, чаще всего, не совпадают с будущими политическими возможностями", — объясняет политический аналитик в комментарии "Телеграфу".

Дональд Трамп — не новичок в большой политике, поэтому должен быть лишен иллюзий относительно быстрых и легких решений для задач, вроде прекращения полномасштабной войны россии против Украины. Кроме того, следует помнить, что несмотря на специфическое отношение Трампа к россии, именно при его президентстве Украина получила от США первое летальное оружие для противостояния гибридной агрессии рф на востоке страны.

По словам Дмитрия Левуся, громкие заявления политика о получении им мира в считанные дни – лишь предвыборный пиар и повод покритиковать действующую власть.

"Определенные отношения между Трампом и путиным действительно есть, но это не делает его агентом кремля в Белом доме. Те, кто верят в эту конспирологию, слишком высокого мнения о россии и уровне ее влиятельности. Подобные тезисы продвигают сами российские спецслужбы, но они очень далеки от реальности", — отмечает эксперт.

Пока Дональд Трамп выстраивает предвыборную кампанию, делая ставку на снижение градуса напряжения между США и рф, отношение к стране-агрессору в американском обществе стремительно ухудшается. По результатам социологического исследования компании Gallup, в 2023 году только 9% граждан США воспринимают россию положительно. Данный показатель стал самым низким за все время подобных исследований с 1989 года.

Кто бы ни стал следующим президентом США, это не изменит реальности, в которой россия уже девять лет к ряду убивает украинцев. Спорить с этим, как и закрывать глаза на геноцид целой нации, – значит, стать соучастником преступления против Украины. Отстаивание принципов демократии и борьба с диктаторскими режимами всегда входили в спектр интересов американского правительства, поэтому Украине не следует опасаться ни одного из возможных сценариев развития событий в США. Предохранители в виде институциональности политической системы и сознания общества не позволят новой власти заигрывать с террористами.