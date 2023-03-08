Скандальное заявление экс-президента США вырезали из эфира

Бывший президент США Дональд Трамп, который ранее насмешил заявлением о завершении войны в Украине, сказал, что позволил бы россии захватить часть Украины, чтобы не допустить войны или же остановить ее. По его словам, в Украине есь русскоязычные территории, которые можно было бы просто отдать россии.

Однако эти заявления были вырезаны из эфира Fox News, где и были сказаны, пишет Daily Beast. На портале также опубликован вырезанный фрагмент заявления, который можно прослушать.

В интервью Fox News Трамп заявил, что войны в Украине никогда бы не было, если бы он все еще был президентом, т.к. у него есть "волшебные слова чтобы остановить боевые действия немедленно". И все, что нужно было сделать, это "позволить россии захватить части Украины".

"Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы заключить сделку, чтобы что-то захватить, есть определенные территории, которые, честно говоря, являются русскоязычными, но вы могли бы договориться", — заявил он.

Также он заявил, что "умирает гораздо больше людей, чем сообщается", и этого бы не происходило под его наблюдением. Как пишет Daily Beast, эти заявления были вырезаны из эфира Fox News.

"Вместо этого, вскоре после того, как Трамп говорит: "Я мог бы вести переговоры", звук быстро пропускает около 30 секунд времени речи, прежде чем возобновиться, когда бывший президент возвращается к своей жалобе на то, что "Китай больше не уважает Соединенные Штаты", — сообщает издание.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Порошенко был готов отдать Донбасс россии. По словам кума путина виктора медведчука, российский президент отказался от этого и признал, что Луганская и Донецкая области — это часть Украины.