"Поймите Украину правильно": бывший советник Трампа предупредил Запад об угрозе

Украина должна победить до конца года

США и Великобритания должны сделать все, чтобы Украина одержала победу в 2023 году, иначе в будущем страны Запада столкнутся с большими проблемами.

Об этом сообщил бывший советник президента США по национальной безопасности при администрации Дональда Трампа Джон Болтон в колонке для The Telegraph.

Он указал, что во время обращения к Конгрессу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает достичь победы в войне против россии до конца 2023 года.

"Будем надеяться, что желание Зеленского сбудется, потому что 2023 год, скорее всего, станет решающим годом для Украины. Если Вашингтон и Лондон не поймут Украину правильно в течение следующих 12 месяцев, негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами нынешнего поля битвы", — написал Болтон.

По его словам, если Украина не победит к концу года, то ряд стран, включая Китай, Иран и КНДР, увидят слабость Запада и "непременно воспользуются положением".

Болтон подчеркнул, что несмотря на то, что противостояние с Китаем станет "экзистенциальным вопросом" для западного мира в текущем столетии, важность судьбы Украины игнорировать нельзя.

Кроме того, он добавил, что хоть украинцы и показывают высокий боевой дух, а россияне продемонстрировали свою военную некомпетентность, в целом война зашла в тупик.

"Ужасные военные показатели россии могут сохраниться в 2023 году, политическая позиция путина может ослабнуть, а экономические ограничения могут усилиться. Но каждый день, который проходит без вывода московских войск из Украины, может усилить напряженность внутри Запада", — написал он и добавил, что США и Британии по-прежнему нужна стратегия, чтобы помочь украинцам победить

Как сообщалось ранее, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов ранее заявил, что уверен в победе Украины до конца года. В то же время бывший командир полка "Азов" Максим Жорин отметил, что россии удалось собрать еще 300 тысяч мобилизированных, которых непременно используют для нового наступления.