"Зрозумійте Україну правильно": колишній радник Трампа попередив Захід про загрозу

Україна має перемогти до кінця року

США та Великобританія мають зробити все, щоб Україна здобула перемогу у 2023 році, інакше в майбутньому країни Заходу зіштовхнуться з великими проблемами.

Про це повідомив колишній радник президента США з національної безпеки при адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон у колонці для The Telegraph.

Він зазначив, що під час звернення до Конгресу президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує досягти перемоги у війні проти росії до кінця 2023 року.

"Сподіватимемося, що бажання Зеленського збудеться, тому що 2023 рік, швидше за все, стане вирішальним роком для України. Якщо Вашингтон і Лондон не зрозуміють Україну правильно протягом наступних 12 місяців, негативні наслідки будуть відчуватися далеко за межами нинішнього поля битви", — написав Болтон.

За його словами, якщо Україна не переможе до кінця року, то низка країн, включаючи Китай, Іран та КНДР, побачать слабкість Заходу і "неодмінно скористаються становищем".

Болтон наголосив, що попри те, що протистояння з Китаєм стане "екзистенційним питанням" для західного світу у поточному столітті, важливість долі України ігнорувати не можна.

Крім того, він додав, що хоч українці й показують високий бойовий дух, а росіяни продемонстрували свою військову некомпетентність, загалом війна зайшла у глухий кут.

"Жахливі військові показники росії можуть зберегтися у 2023 році, політична позиція путіна може послабшати, а економічні обмеження можуть посилитися. Але кожен день, який минає без виведення московських військ з України, може посилити напруженість усередині Заходу", — написав він і додав, що США та Британії, як і раніше, потрібна стратегія, щоб допомогти українцям перемогти

Як повідомлялося раніше, голова ГУР МОУ Кирило Буданов раніше заявив, що впевнений у перемозі України до кінця року. Водночас колишній командир полку "Азов" Максим Жорін зазначив, що росії вдалося зібрати ще 300 тисяч мобілізованих, яких неодмінно використовують для нового наступу.