Жорин рассказал, что могут готовить россияне в войне с Украиной

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин прокомментировал ход войны в Украине и дал свой прогноз по дальнейшим действиям россиян. Он считает, что россиянам удалось мобилизовать более 300 тысяч военных.

В интервью изданию "НВ" Жорин выразил свое мнение, что с тем количеством подразделений, которые россия собрала из мобилизованных, страна-агрессор может решиться на новое наступление. При этом он отметил, что данные войска хоть и не высокопрофессиональные, но важно их количество.

"Пока мы смеялись над видосиками, где они пьяные валяются, дерутся, что-то с ними происходит, происходила подготовка этих мобилизованных, формирование новых подразделений", — заявил Жорин.

Экс-командир "Азова" считает, что россии удалось мобилизовать гораздо больше, чем 300 тысяч военных. Их вооружит и посадят на технику нового наступления. Он говорит, что в Москве будут выбирать одно из направлений для наступления — Харьковская область или Киевская, или даже западные регионы.

Напомним, ранее мы писали о том, что полковник ВСУ Петр Черник назвал дату поворотного этапа войны в Украине.

Также мы сообщали о том, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов сделал новый прогноз по войне с Россией.