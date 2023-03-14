Украине помогать не нужно - Нет, нужно: два возможных кандидата в президенты США сделали заявления

Политики имеют совершенно разные мнения по военной помощи Киеву

Возможный кандидат в президенты от Республиканской партии Майк Пенс, являющийся вице-президентом Соединенных Штатов Америки в администрации Дональда Трампа, резко высказался в адрес своих коллег, которые не хотят помогать Украине.

Об этом он сказал во время разговора с журналистами канала Fox News, отметив, что у Республиканской партии не должно быть места для тех, кто поддерживает кремлевскую политику российского президента владимира путина.

По словам Пенса, российско-украинское противостояние не является прямой войной Штатов, но при условии, что диктатора не остановить и не сохранить Украину, рф впоследствии нападет и на НАТО. Тогда воевать с агрессором придется и американцам. Также он добавил, что "карт-бланш" в помощи Киеву для него абсолютно неприемлем, мол, такой отказ повлечет за собой в дальнейшем еще большие последствия.

"россию поддерживает Китай, а без его поддержки у путина могут закончиться деньги уже к 2024 году", — пояснил он.

Что касается ядерных угроз со стороны кремля, то, по мнению американского политика, реагировать на этот шантаж не нужно. Он назвал путина "маленьким запугивающим лидером".

В то же время, его коллега губернатор Флориды и возможный кандидат в президенты США от республиканцев Рон Десантис мнения Пена не разделяет. В то же время он считает, что отправлять военную помощь Украине — не в интересах Вашингтона.

Как в комментарии Fox News сообщил политик, даже несмотря на то, что у Штатов достаточно большое количество жизненно важных интересов, дальнейшее проникновение в "территориальный спор" между Украиной и россией не входит в их планы.

"США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами, предоставление F-16 и ракет большой дальности не обсуждается", — пояснил он свою позицию.

По словам Десантиса, американцы должны четко знать, как миллиарды долларов по их налогам сейчас используют в Украине. Кроме того, он заявил, что именно политика администрации нынешнего президента Джо Байдена "подтолкнула россия к фактическому союзу с Китаем", что в дальнейшем может приблизить к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными государствами мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США продолжают помогать Киеву в его противостоянии российской агрессии. Лишь недавно Вашингтон объявил о передаче Украине очередного пакета военной помощи на сумму в 460 миллионов долларов.