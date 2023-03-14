Україні допомагати не потрібно - Ні, потрібно: два можливі кандидати в президенти США зробили заяви

Політики мають абсолютно різні думки щодо військової допомоги Києву

Можливий кандидат у президенти від Республіканської партії Майк Пенс, який є віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки в адміністрації Дональда Трампа, від різко висловився на адресу своїх колег, які не хочуть допомагати Україні.

Про це він сказав під час розмови із журналістами каналу Fox News, зазначивши, що у Республіканській партії не повинно бути місця для тих, хто підтримує кремлівську політику російського президента володимира путіна.

За словами Пенса, російсько-українське протистояння не є прямою війною Штатів, але при умові, що диктатора не зупинити і не зберегти Україну, рф згодом нападе і на НАТО. Тоді воювати із агресором доведеться й американцям. Також він додав, що "карт-бланш" у допомозі Києву для нього є абсолютно неприйнятним, мовляв, така відмова потягне за собою в подальшому ще більші наслідки.

"росію підтримує Китай, а без його підтримки у путіна можуть закінчитися гроші вже до 2024 року", — пояснив він.

Що стосується ядерних погроз з боку кремля, то на думку американського політика реагувати на цей шантаж не потрібно. Він назвав путіна "маленьким залякуючим лідером".

Водночас його колега губернатор Флориди і можливий кандидат у президенти США від республіканців Рон Десантіс думки Пена не розділяє. Натомість він вважає, що відправляти військову допомогу Україні — не в інтересах Вашингтона.

Як у коментарі Fox News повідомив політик, навіть попри те, що Штати мають досить велику кількість життєво важливих інтересів, подальше проникнення до "територіальної суперечки" між Україною та росією не входить у їх плани.

"США не повинні надавати допомогу, яка може вимагати розгортання американських військ або дозволити Україні брати участь у наступальних операціях за її межами, надання F-16 та ракет великої дальності не обговорюється", — пояснив він свою позицію.

За словами Десантіса, американці повинні чітко знати, як мільярди доларів з їх податків зараз використовують в Україні. Крім того, він заявив, що саме політика адміністрації нинішнього президента Джо Байдена "підштовхнула росію до фактичного союзу із Китаєм", що в подальшому може наблизити до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США продовжують допомагати Києву у його протистоянні російській агресії.Лише нещодавно Вашингтон оголосив про передачу Україні чергового пакету військової допомоги на суму у 460 мільйонів доларів.