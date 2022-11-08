Сократится ли военная помощь Украине после выборов в США: эксперт озвучил прогноз

Сергей Грабский объяснил "Телеграфу", что фейки о сокращении поставок разгоняет россия

Соединенные Штаты Америки даже после победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США не пересмотрят свою военную помощь Украине. Ведь кроме политического курса американских властей в поддержку Киева существует еще один мощный фактор — оживление военно-промышленного комплекса США.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт Сергей Грабский, комментируя риски сворачивания поставок вооружения для ВСУ после возможного усиления позиций Республиканской партии в нижней палате американского парламента.

"США не прекратят помощь. Они в этом кровно заинтересованы. Вы понимаете, какие деньги идут на поднятие военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов?! Даже если отбросить сантименты, то речь идет о восстановлении американской экономики. И в данном случае это такой кейс (наращение производства вооружения для внешних потребностей, — Авт.), когда они могут это сделать… Например, когда помощник министра приехал в Арканзас на открытие завода по производству ракет для Himаrs, то заявлялось об инвестициях в штат в размере 600 млн долларов. Как они остановят поставки оружия, что это за чушь?! Не надо повторять московский бред", — отмечает эксперт.

По его прогнозам, военные программы для Украины будут действовать одновременно с ленд-лизом, ведь "есть интересы США, абсолютно вписывающиеся в концепцию украинской борьбы". В то же время за сообщениями в СМИ о якобы рисках пересмотра военного сотрудничества Штатов и Украины стоит российская пропаганда.

"Единственное, в США есть политики-изоляционисты, большинство из которых — республиканцы. Они могут рассматривать вопрос усиленного контроля за использованием этого оружия, куда оно идет. Потому что у Штатов есть горький опыт использования такого вооружения в Афганистане и Ираке. Поэтому такой инструмент может рассматриваться, но не более того", — говорит Грабский.

Эксперт также отметил, что в США общество на 80% поддерживает именно Украину и предоставление ей современного оружия. И эта позиция с начала войны не меняется. Даже попытка советника главы Белого дома Джейка Салливана заявить о возможных переговорах Украины с кремлем "не воспринимается американским обществом, независимо от того, будь то демократы, или республиканцы".

Напомним, промежуточные выборы в нижнюю палату парламента США состоятся 8 ноября, и есть риски, что большинство там могут получить представители Республиканской партии, ранее критиковавшие администрацию Джо Байдена и правящую партию по увеличению вооруженной поддержки Украины в войне против россии.

"Телеграф" также сообщал, что на днях Украина наконец-то получила долгожданное тяжелое вооружение из Германии, США и Испании. В частности, оборону Украины от российского агрессора укрепят современные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.