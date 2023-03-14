"Не допущу!": Трамп сделал еще одно громкое заявление насчет войны в Украине

Экс-лидер известен своими громкими заявлениями по поводу украинского противостояния российской агрессии

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, призвавший Киев отдать часть территорий, чтобы прекратить вторжение россии, выступил с громким заявлением по поводу российско-украинской войны. Экс-лидер Штатов подчеркнул, что он сможет добиться окончания войны в Украине, при условии, что его снова изберут главой государства.

Как пишет The Guardian, Трамп заверил, что российский президент владимир путин принял решение о вторжении россии на украинские территории именно из-за неудачного вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 года.

"Прежде чем я прибуду в Овальный кабинет, я достигну окончания катастрофической войны между россией и Украиной… Я знаю, что сказать", — заявил экс-президент.

Трамп также добавил, что всем следует ожидать начала третьей мировой при условии, что это все не прекратится.

"У нас будет третья мировая война, если что-то не произойдет быстро. Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я не допущу третьей мировой войны", — отметил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бывший США Дональд Трамп пообещал закончить российско-украинскую войну всего за 24 часа, если снова станет американским лидером.